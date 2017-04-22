ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Суд освободил юристов скандальной фирмы Mossack Fonseca под залог в миллион долларов
22.04.2017 13:01

Суд освободил юристов скандальной фирмы Mossack Fonseca под залог в миллион долларов

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Мозак и Рамон Фонсек, которых ранее задержали по подозрению в отмывании денег, были освобождены Панамским судом, пишет Reuters.
Данное решение было принято после внесения залога в размере 500 тысяч долларов с каждого.

Кроме этого, сейчас под стражей находится адвокат Mossack Fonseca Эдисон Теано.

Компания Mossack Fonseca стала известна после скандала с регистрацией офшоров и так называемым "Панамским архивом". Следствие установило, что Mossack Fonseca также связана и с украинскими компаниями.

Как сообщал MIGnews.com.ua основателей скандальной офшорной компании Mossack Fonseca взяли под стражу по обвинению в отмывании денег. Следствие также установило, что Mossack Fonseca "занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения". Дело Mossack Fonseca расследовало множество прокуроров из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Однако, по словам адвоката юристов, обвинения в сторону Mossack Fonseca "слабые" и их будут оспаривать. 

 

Теги материала: Панама, офшор, отмывание денег
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Панама не удостоила Каськива статуса политического беженца
Важное
Панама не удостоила Каськива статуса политического беженца
Сытник рассказал о масштабах коррупции на госпредприятиях
Важное
Сытник рассказал о масштабах коррупции на госпредприятиях
"Панамские документы": Украина попала в перечень стран, где расследование не проводится
Важное
"Панамские документы": Украина попала в перечень стран, где расследование не проводится
Мураев: Допустившие банкротство банков чиновники должны ответить за это
Важное
Эксклюзив  Мураев: Допустившие банкротство банков чиновники должны ответить за это  Видеорепортаж
Генпрокуратура заявила, что экстрадиция Каськива в Украину может затянуться
Важное
Генпрокуратура заявила, что экстрадиция Каськива в Украину может затянуться
Попали под горячую руку: новые санкции против офшорных компаний
Важное
Попали под горячую руку: новые санкции против офшорных компаний

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
Эксклюзив  Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
21.04.2017
Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
Эксклюзив  Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
21.04.2017
Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
21.04.2017
Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась
Эксклюзив  Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась  Видеорепортаж
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика