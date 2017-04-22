Суд освободил юристов скандальной фирмы Mossack Fonseca под залог в миллион долларов

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Мозак и Рамон Фонсек, которых ранее задержали по подозрению в отмывании денег, были освобождены Панамским судом, пишет Reuters.
Данное решение было принято после внесения залога в размере 500 тысяч долларов с каждого.
Кроме этого, сейчас под стражей находится адвокат Mossack Fonseca Эдисон Теано.
Компания Mossack Fonseca стала известна после скандала с регистрацией офшоров и так называемым "Панамским архивом". Следствие установило, что Mossack Fonseca также связана и с украинскими компаниями.
Как сообщал MIGnews.com.ua основателей скандальной офшорной компании Mossack Fonseca взяли под стражу по обвинению в отмывании денег. Следствие также установило, что Mossack Fonseca "занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения". Дело Mossack Fonseca расследовало множество прокуроров из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Однако, по словам адвоката юристов, обвинения в сторону Mossack Fonseca "слабые" и их будут оспаривать.