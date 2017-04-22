Процесс по делу Мартыненко: судьи избирают меру пресечения. ТРАНСЛЯЦИЯ

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В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд возобновил рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры Николаю Мартыненко. Бывший нардеп подозревается в хищении средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Дело рассматривает судья Александр Бобровник, который вел процесс Романа Насирова. Накануне защита Мартыненко подавало ходатайство об отводе судьи Бобровника, однако суд не его удовлетворил.

Представители САП объявили суду заявленное ими ходатайство об избрании Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.