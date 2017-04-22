США ввели новые санкции против Ирана

В субботу, 22 апреля, Соединенные штаты Америки вводят новые санкции в ответ на программу испытания Ираном баллистических ракет вопреки резолюции ООН, сообщает УНН.
Стоит отметить, что санкции вводятся в отношении 13 отдельных лиц и 12 организаций.
По данным источника, санкции направлены и против иранских сетей поддержки в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые пытаются помочь Тегерану получить технологию и материалы для развития программы изготовления баллистических ракет.
По словам официальных представителей США, санкции это только начальные шаги на провокационное поведение Ирана.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Российская Федерация и Иран пригрозили применить силу против США. Данное заявление было сделано после ракетного удара, который военнослужащие Соединенных Штатов совершили по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку в Хан-Шейхуне.