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США ввели новые санкции против Ирана
22.04.2017 11:23

США ввели новые санкции против Ирана

В субботу, 22 апреля, Соединенные штаты Америки вводят новые санкции в ответ на программу испытания Ираном баллистических ракет вопреки резолюции ООН, сообщает УНН.

Стоит отметить, что санкции вводятся в отношении 13 отдельных лиц и 12 организаций.

По данным источника, санкции направлены и против иранских сетей поддержки в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые пытаются помочь Тегерану получить технологию и материалы для развития программы изготовления баллистических ракет.

По словам официальных представителей США, санкции это только начальные шаги на провокационное поведение Ирана.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Российская Федерация и Иран пригрозили применить силу против США. Данное заявление было сделано после ракетного удара, который военнослужащие Соединенных Штатов совершили по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку в Хан-Шейхуне.

Теги материала: Иран, политика. санкции, США, баллистическая ракета, испытания
Новости СМИ2
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