США ввели новые санкции против Ирана

MIGnews.com.ua

В субботу, 22 апреля, Соединенные штаты Америки вводят новые санкции в ответ на программу испытания Ираном баллистических ракет вопреки резолюции ООН, сообщает УНН .

Стоит отметить, что санкции вводятся в отношении 13 отдельных лиц и 12 организаций.

По данным источника, санкции направлены и против иранских сетей поддержки в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые пытаются помочь Тегерану получить технологию и материалы для развития программы изготовления баллистических ракет.

По словам официальных представителей США, санкции это только начальные шаги на провокационное поведение Ирана.