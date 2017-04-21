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Кистион: Жалуйтесь на некачественный ремонт дорог
21.04.2017 21:51

Кистион: Жалуйтесь на некачественный ремонт дорог

В пятницу, 21 апреля, во время рабочей поездки во Львовскую область, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион попросил журналистов осуществлять помощь власти в контроле за качеством ремонтных работ на украинских дорогах, сообщает правительственный портал.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться и попросить представителей средств массовой информации помогать Правительства, помогать областным государственным администрациям в плане контроля качества выполнения работ", - заявил вице-премьер-министр.

Кистион отметил, что соответствующие обращения будут рассматриваться, после чего будут приниматься меры по улучшению дорог.

"Если вы видите, что происходит бесхозяйственность нарушается технология, обращайтесь, давайте такую ​​информацию. Поверьте, что это будет предметом рассмотрения и те, кто допустил такие вещи, будут привлекаться к ответственности", - подчеркнул Владимир.

Помимо этого он отметил, что наша страна не настолько богата, чтобы производить некачественные вещи.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в настоящее время Кабинет министров Украины не располагает средствами для строительства новых дорог. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

Теги материала: дороги, политика, ремонт, журналисты, Владимир Кистион
Новости СМИ2
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