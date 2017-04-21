Кистион: Жалуйтесь на некачественный ремонт дорог

В пятницу, 21 апреля, во время рабочей поездки во Львовскую область, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион попросил журналистов осуществлять помощь власти в контроле за качеством ремонтных работ на украинских дорогах, сообщает правительственный портал.
"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться и попросить представителей средств массовой информации помогать Правительства, помогать областным государственным администрациям в плане контроля качества выполнения работ", - заявил вице-премьер-министр.
Кистион отметил, что соответствующие обращения будут рассматриваться, после чего будут приниматься меры по улучшению дорог.
"Если вы видите, что происходит бесхозяйственность нарушается технология, обращайтесь, давайте такую информацию. Поверьте, что это будет предметом рассмотрения и те, кто допустил такие вещи, будут привлекаться к ответственности", - подчеркнул Владимир.
Помимо этого он отметил, что наша страна не настолько богата, чтобы производить некачественные вещи.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в настоящее время Кабинет министров Украины не располагает средствами для строительства новых дорог. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян.