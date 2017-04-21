Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко

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В пятницу вечером, 21апреля, судья Соломенского районного суда Ада Педенко не удовлетворила ходатайство защиты бывшего народного депутата Николая Мартыненко об отводе судьи Александра Бобровника. Об этом сообщает корреспондент телеканала Newsone .

"В удовлетворении заявления…. отказать", - зачитала Педенко решение после того, как вернулась из совещательной комнаты.

Стоит отметить, что после объявление решения судья покинула зал заседания.