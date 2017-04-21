Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко

В пятницу вечером, 21апреля, судья Соломенского районного суда Ада Педенко не удовлетворила ходатайство защиты бывшего народного депутата Николая Мартыненко об отводе судьи Александра Бобровника. Об этом сообщает корреспондент телеканала Newsone.
"В удовлетворении заявления…. отказать", - зачитала Педенко решение после того, как вернулась из совещательной комнаты.
Стоит отметить, что после объявление решения судья покинула зал заседания.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу вечером, 21 апреля, Соломенский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко. Заседание началось с опозданием в несколько часов. Сразу после начала защита Мартыненко заявила ходатайство об отводе судьи Александра Бобровника.