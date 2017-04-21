В МВФ назвали критически важным повышение пенсионного возраста в Украине

MIGnews.com.ua

Директор европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен заявил, что Украина должна повысить эффективный пенсионный возраст, если хочет продолжать сотрудничать с МВФ, пишет УНИАН .

По словам представителя Фонда, повышение пенсионного возраста является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины.

Томсен отметил, что реальный размер украинских пенсий очень низкий, и таким его сделала инфляция. В этом контексте он отметил необходимость повышения пенсий. При этом представитель МВФ подчеркнул, что повышение пенсий должно проводить вместе с внесением изменений в пенсионную систему. Это, утверждает Томсен, позволит восстановить финансовую жизнеспособность.

"Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно. Это вопрос, вокруг которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества с МВФ, - ред.), чтобы все было надежно в будущем. То есть, пенсионная реформа является важной частью следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее частью", - заявил Томсен.

При этом представитель МВф подчеркнул, что повышение пенсионного возраста с самого начала было часть программы сотрудничества, однако данное решение уже несколько раз переносили из-за внутренних проблем в Украине.

"У Украины есть серьезные проблемы с системой выплат пенсий. Размер дефицита пенсионного фонда в украине. думаю, второй по величине в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1", - отметил Томсен.