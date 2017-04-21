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Дело Мартыненко: Защита экс-нардепа заявила отвод судье Бобровнику
21.04.2017 20:27

Дело Мартыненко: Защита экс-нардепа заявила отвод судье Бобровнику

В пятницу вечером, 21 апреля, Соломенский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко, сообщает Интерфакс-Украина.

Заседание по делу должно было начаться в 15:00, однако к рассмотрению приступили с опозданием в несколько часов, а именно в 18:54.

Председательствующим судьей является Александр Бобровник. Экс-нардеп Мартыненко находится в специально отгороженной решеткой зоне для подозреваемых и обвиняемых. Рядом стоять сотрудники НАБУ в спецобмундировании.

Стоит от метить, что сразу после начала заседания адвокаты Мартыненко заявили ходатайство об отводе судьи. В свою очередь представители прокуратуры заявили, что ходатайство об отводе не основывается на каких-либо доказательствах.

Однако Бобровник все же объявил перерыв в заседании, чтобы передать ходатайство об его отводе на рассмотрение другого судьи Соломенского райсуда Киева и удалился из зала заседаний.

Теги материала: Николай Мартыненко, адвокат, ходатайство, судья, отвод
Новости СМИ2
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