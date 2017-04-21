Аваков прокомментировал дело экс-нардепа Мартыненко

MIGnews.com.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает недопустимым ведение дела бывшего народного депутата Николая Мартыненко судьей Александром Бобровником. Об этом глава МВД написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Авакова, Бобровник не сможет вынести справедливое решение по делу экс-парламентария, которого в четверг, 20 апреля, задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Справедливый суд в руках судьи Бобровника - это нонсенс и профанация. Непредвзятость и независимость судьи в резонансном деле крайне важна! - написал украинский министр.