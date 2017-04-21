Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста

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Официальный капитал экс-нардепа и соратника Арсения Яценюка Николая Мартыненко позволяет ему выплатить 300 млн грн залога в случае, если суд приговорит его к аресту.

Об этом заявил нардеп от фракции БПП Алексей Мушак в эфире программы "Большой эфир" на телеканале NewsOne.

"Я, честно говоря, даже не вижу проблемы, если Мартыненко арестуют и дадут 300 млн грн залога. В принципе, у Мартыненко его официальный капитал позволяет этот залог внести”, - подчеркнул Мушак.