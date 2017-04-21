Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста

Официальный капитал экс-нардепа и соратника Арсения Яценюка Николая Мартыненко позволяет ему выплатить 300 млн грн залога в случае, если суд приговорит его к аресту.
Об этом заявил нардеп от фракции БПП Алексей Мушак в эфире программы "Большой эфир" на телеканале NewsOne.
"Я, честно говоря, даже не вижу проблемы, если Мартыненко арестуют и дадут 300 млн грн залога. В принципе, у Мартыненко его официальный капитал позволяет этот залог внести”, - подчеркнул Мушак.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. САП подозревает нардепа в растрате $17 млн ГП "ВостГОК". САП также установила сумму залога для Мартыненко размером в 300 млн грн.