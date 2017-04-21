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Посол Китая прокомментировал ситуацию с Донбассом
21.04.2017 18:33

Посол Китая прокомментировал ситуацию с Донбассом

В пятницу, 21 апреля, посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что Китай сопереживает ситуации на Донбассе и выступает за решение "украинского кризиса" мирным путем, передает Интерфакс-Украина.

"Украинский кризис продолжается уже несколько лет, и страдают две стороны этого конфликта. Я хочу сказать, что несмотря ни на что, Украина и Российская Федерация являются для Китая дружественными странами и стратегическими партнерами. Нам очень больно в душе. По вопросу кризиса в Украине китайское правительство придерживается позиции справедливости и объективности, и мы выступаем за решение вопроса мирным путем", – сказал дипломат.

Помимо этого Ду Вэй рассказал, что инвесторы из Китая заинтересованы в украинском рынке, но при условии предоставления гарантий безопасности от украинской стороны.

"У инвесторов есть интерес. Однако это пока остается только намерением. Для реализации этих инвестиций еще необходимо решить ряд вопросов и нужно сделать много работы. Самым главным является обеспечение безопасности инвестиций", - сказал он.

Особенно привлекательными, со слов посла, являются сельское хозяйство, транспорт, логистика и энергетика.

"Последние годы от официальной стороны и от предприятий и бизнесменов в Украину было совокупно сделано инвестиций сумму более семи миллиардов долларов", - напомни Ду Вэй.

Представитель Китая акцентировал на том, эксперты изучают и анализируют вопрос относительно создания зоны свободной торговли между странами.

"Если украинская сторона готова предоставить свои предложения, то мы их выслушаем и посмотрим", - уточнил Ду Вэй.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Китайская Народная Республика выразила готовность ввести безвизовый режим для украинских граждан.

Теги материала: Китай, инвесторы, Донбасс, зона АТО
Новости СМИ2
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