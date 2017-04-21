Берлин потребовал от России разрешить "Свидетелей Иеговы"

В пятницу, 21 апреля, официальный Берлин обеспокоился решением Российской Федерации запретить "Свидетелей Иеговы" и признанием их экстремистской организацией, и выдвинул требование по пересмотру судового решения, передает Укринформ.
Данное решение властей Германии озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел ФРН Мартин Шефер.
"Это решение суда является очередным в ряду вызывающих обеспокоенность развитием событий в России в сфере гарантирования основополагающих прав и свобод, прописанных в международных договорах, под которыми подписалась и РФ", - заявил Шефер.
Помимо этого, дипломат подчеркнул, что ФРН будет требовать от РФ соблюдения международных обязательств и добьется права "Свидетелей Иеговы" по удовлетворении их религиозных потребностей.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 апреля, в ходе заседания, Верховный суд России признал экстремистской ассоциацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", запретив ее действие на территории страны.