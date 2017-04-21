Берлин потребовал от России разрешить "Свидетелей Иеговы"

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, официальный Берлин обеспокоился решением Российской Федерации запретить "Свидетелей Иеговы" и признанием их экстремистской организацией, и выдвинул требование по пересмотру судового решения, передает Укринформ .

Данное решение властей Германии озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел ФРН Мартин Шефер.

"Это решение суда является очередным в ряду вызывающих обеспокоенность развитием событий в России в сфере гарантирования основополагающих прав и свобод, прописанных в международных договорах, под которыми подписалась и РФ", - заявил Шефер.

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что ФРН будет требовать от РФ соблюдения международных обязательств и добьется права "Свидетелей Иеговы" по удовлетворении их религиозных потребностей.