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Берлин потребовал от России разрешить "Свидетелей Иеговы"
21.04.2017 18:24

Берлин потребовал от России разрешить "Свидетелей Иеговы"

В пятницу, 21 апреля, официальный Берлин обеспокоился решением Российской Федерации запретить "Свидетелей Иеговы" и признанием их экстремистской организацией, и выдвинул требование по пересмотру судового решения, передает Укринформ.

Данное решение властей Германии озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел ФРН Мартин Шефер.

"Это решение суда является очередным в ряду вызывающих обеспокоенность развитием событий в России в сфере гарантирования основополагающих прав и свобод, прописанных в международных договорах, под которыми подписалась и РФ", - заявил Шефер.

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что ФРН будет требовать от РФ соблюдения международных обязательств и добьется права "Свидетелей Иеговы" по удовлетворении их религиозных потребностей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 апреля, в ходе заседания, Верховный суд России признал экстремистской ассоциацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", запретив ее действие на территории страны.

Теги материала: Германия, Россия, вера, религия, конфессии, свидетели, запрет, суд
Новости СМИ2
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