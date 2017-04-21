Башар Асад сделал русский язык вторым в Сирии

Во всех университетах Сирии появились кафедры изучения русского языка, а в школах дети начнут изучать родной язык Российской Федерации только с седьмого класса. Об этом рассказал посол страны в России Рияд Хаддад, выступая в Совете Федерации РФ.
При этом посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в Москве заявил, что русский язык стал вторым языком в сирийских школах, а многие родители в стране называют детей Путиным, передает Интерфакс-Украина.
"Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, что дети президента (Асада) сейчас учат русский", - сказал он.
Также дипломат отметил, что решение Асада сделать русский язык фактически вторым языком в Сирии стало выражением благодарности сирийского народа за поддержку.
"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, если я скажу, что дети президента (Башара Асада) сейчас учат русский", - сказал Хаддад, выступая в Совете Федерации.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 20 апреля, Киевсовет в первом чтении принял проект закона "О преодолении последствий советской оккупации в языковой области", который предусматривает тотальную украинизацию сферы услуг в пределах Киева. За принятие соответствующего решения проголосовали 91 депутат.