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Башар Асад сделал русский язык вторым в Сирии
21.04.2017 18:06

Башар Асад сделал русский язык вторым в Сирии

Во всех университетах Сирии появились кафедры изучения русского языка, а в школах дети начнут изучать родной язык Российской Федерации только с седьмого класса. Об этом рассказал посол страны в России Рияд Хаддад, выступая в Совете Федерации РФ.

При этом посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в Москве заявил, что русский язык стал вторым языком в сирийских школах, а многие родители в стране называют детей Путиным, передает Интерфакс-Украина.

"Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, что дети президента (Асада) сейчас учат русский", - сказал он. 

 Также дипломат отметил, что решение Асада сделать русский язык фактически вторым языком в Сирии стало выражением благодарности сирийского народа за поддержку.

"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, если я скажу, что дети президента (Башара Асада) сейчас учат русский", - сказал Хаддад, выступая в Совете Федерации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 20 апреля, Киевсовет в первом чтении принял проект закона "О преодолении последствий советской оккупации в языковой области", который предусматривает тотальную украинизацию сферы услуг в пределах Киева. За принятие соответствующего решения проголосовали 91 депутат.

Теги материала: Россия, Сирия, русский язык, Асад, российская агрессия, Путин
Новости СМИ2
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