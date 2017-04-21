ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Предвыборные обещания Фийона: Франция создаст коалицию с РФ для борьбы с ИГИЛ
21.04.2017 18:05

Предвыборные обещания Фийона: Франция создаст коалицию с РФ для борьбы с ИГИЛ

Если кандидат в президенты Франсуа Фийон займет победит на выборах, он создаст глобальную коалицию, в которую будут сходить США и РФ, для борьбы с "исламским тоталитаризмом".

Об этом передает агентство Reuters.

"Моя внешняя политика была бы в приоритетном порядке сосредоточена на уничтожении "Исламского государства", - подчеркнул Фийон.

Он отметил, что коалицию можно будет создать, лишь когда основные силы мировой арены будут действовать сообща.

"От Вашингтона до Москвы я буду выступать за инициативу международной коалиции против исламского терроризма", - добавил кандидат.

"Чем больше будут разделены США, Европа, Россия, Иран, Турция и страны Персидского залива, тем на более длительное время будет отложена победа против исламистского тоталитаризма", - отметил также Фийон, которого, к слову, критикуют за поддержку РФ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, кандидат в президенты Франции заявил, что Крым исторически, культурологически, лингвистически пренадлежал России

 

 
Теги материала: Франция, выборы, президентские выборы, обещание, коалиция, Россия, США, ИГИЛ, терроризм
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Берлин потребовал от России разрешить "Свидетелей Иеговы"
Важное
Берлин потребовал от России разрешить "Свидетелей Иеговы"
Башар Асад сделал русский язык вторым в Сирии
Важное
Башар Асад сделал русский язык вторым в Сирии
АМКУ призвал Минюст оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд грн
Важное
АМКУ призвал Минюст оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд грн
Россия решила дискредитировать Навального с помощью видеоигр
Важное
Россия решила дискредитировать Навального с помощью видеоигр
Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Важное
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Черногория обвинила Россию в ведении кибервойны
Важное
Черногория обвинила Россию в ведении кибервойны

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
Эксклюзив  Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
21.04.2017
Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
21.04.2017
Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась
Эксклюзив  Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась  Видеорепортаж
21.04.2017
Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика