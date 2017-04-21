Предвыборные обещания Фийона: Франция создаст коалицию с РФ для борьбы с ИГИЛ

MIGnews.com.ua

Если кандидат в президенты Франсуа Фийон займет победит на выборах, он создаст глобальную коалицию, в которую будут сходить США и РФ, для борьбы с "исламским тоталитаризмом".

Об этом передает агентство Reuters .

"Моя внешняя политика была бы в приоритетном порядке сосредоточена на уничтожении "Исламского государства", - подчеркнул Фийон.

Он отметил, что коалицию можно будет создать, лишь когда основные силы мировой арены будут действовать сообща.

"От Вашингтона до Москвы я буду выступать за инициативу международной коалиции против исламского терроризма", - добавил кандидат.

"Чем больше будут разделены США, Европа, Россия, Иран, Турция и страны Персидского залива, тем на более длительное время будет отложена победа против исламистского тоталитаризма", - отметил также Фийон, которого, к слову, критикуют за поддержку РФ.