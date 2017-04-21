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АМКУ призвал Минюст оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд грн
21.04.2017 17:37

АМКУ призвал Минюст оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд грн

В исполнительную службу Министерства юстиции поступила просьба от Антимонопольного комитет Украины взыскать с российского газового монополиста "Газпрома" 172 млрд грн штрафа и пени за злоупотребление  монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook

"Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с компании "Газпром" направлено в департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции", - написал Терентьев.

Заявления, снимки которых опубликовал Терентьев, гласят, что Комитет просит Минюст открыть исполнительное производство. Также он просит принять меры относительно решения Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года. который предусматривает принудительно взыскать с "Газпрома" 85,9 млрд грн штрафа, наложенного на монополиста  в январе 2016 года и 85,9 млрд грн пени за несвоевременную уплату штрафа.

Кроме того, АМКУ призвали наложить арест на имущество и средства "Газпрома", а также запретить его отчуждение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Апелляционный Хозяйственный суд наложил на "Газпром" штраф и пеню размером в 172 млрд грн. В свою очередь, российский газовый монополист обжаловал решение суда Киева.  

 

Теги материала: АМКУ, Минюст, штраф, пеня, Газпром, Россия, газ, монополист, Украина
Новости СМИ2
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