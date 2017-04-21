АМКУ призвал Минюст оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд грн

MIGnews.com.ua

В исполнительную службу Министерства юстиции поступила просьба от Антимонопольного комитет Украины взыскать с российского газового монополиста "Газпрома" 172 млрд грн штрафа и пени за злоупотребление монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook

"Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с компании "Газпром" направлено в департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции", - написал Терентьев.

Заявления, снимки которых опубликовал Терентьев, гласят, что Комитет просит Минюст открыть исполнительное производство. Также он просит принять меры относительно решения Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года. который предусматривает принудительно взыскать с "Газпрома" 85,9 млрд грн штрафа, наложенного на монополиста в январе 2016 года и 85,9 млрд грн пени за несвоевременную уплату штрафа.

Кроме того, АМКУ призвали наложить арест на имущество и средства "Газпрома", а также запретить его отчуждение.