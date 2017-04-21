Китай намерен отменить визы для украинцев

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй сообщил, что китайское правительство готово к либерализации визовых отношений с Украиной исходя из желания двух стран, передает Интерфакс-Украина.

Об этом китайским дипломат рассказал в ходе пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем, которая проходила в Киеве.

"Китайская сторона готова в любое время, в соответствии с желанием двух сторон, по принципу равенства и обоюдной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим", - сказал он.

Помимо этого посол отметил, что Китай поддерживает решение Европейского Союза по введению безвизового режима для граждан Украины.