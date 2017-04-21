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Китай намерен отменить визы для украинцев
21.04.2017 17:14

Китай намерен отменить визы для украинцев

В пятницу, 21 апреля, посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй сообщил, что китайское правительство готово к либерализации визовых отношений с Украиной исходя из желания двух стран, передает Интерфакс-Украина.

Об этом китайским дипломат рассказал в ходе пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем, которая проходила в Киеве.  

"Китайская сторона готова в любое время, в соответствии с желанием двух сторон, по принципу равенства и обоюдной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим", - сказал он.

Помимо этого посол отметил, что Китай поддерживает решение Европейского Союза по введению безвизового режима для граждан Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 19 апреля, представители Европейского союза утвердили график введения безвизового режима с Украиной, согласно которому страна получит его до середины июня 2017 года.

Теги материала: безвизовый режим, Китай, виза, либерализация
Новости СМИ2
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