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Логвинский: Мартыненко лично финансировал Майдан
21.04.2017 17:08

Логвинский: Мартыненко лично финансировал Майдан  Видеорепортаж

Каждый украинец должен иметь гарантии, что суд относительно него будет законным и справедливым.

Такое мнение выразил народный депутат Украины от Народного фронта Георгий Логвинский в комментариях журналистам, передает NewsOne.

По его словам, согласно закону задержать человека можно в том случае, если он убегает  из страны или избегает следствия.

"Но скажите, если человек сдает собственный паспорт, сдает депутатский мандат, то какие могут быть основания считать, что он имеет намерения исчезнуть из страны или каким-то образом повлиять на свидетелей. Именно поэтому избрание меры пресечения в виде удерживания под стражей, нарушая его личные права, – это нарушение прав наших граждан", - пояснил Логвинский.

Нардеп убежден, что суд занимается не тем делом относительно задержанного экс-нардепа Николая Мартыненко.

"Почему не указывается, что господин Мартыненко лично финансировал Майдан, что он может разыскиваться в Российской Федерации. Это важные вещи, которые мы сейчас должны устанавливать", - отметил он.

В дополнение к этому Логвинский добавил, что суд примет справедливое решение, но в тоже время он выразил сомнения относительно судьи господина Бобровника, который занимается делом Мартыненко.

"Вы знаете, я не нашел ни одного дела, где господин Бобровник отказал Национальному антикоррупционному бюро в каком-нибудь ходатайстве. Как же это…такой независимый судья, но всегда принимает лишь одну сторону", - подытожил нардеп. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерены подать ходатайство об избрании задержанному ранее экс-народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко меры пресечения в виде ареста на два месяца. Также САП предлагает альтернативу в виде залога размером 300 миллионов гривен.

В пятницу, 21 апреля, делом бывшего народного депутата Николая Мартыненко будет заниматься одиозный судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник. Он приступит к процессу избрания меры пресечения подозреваемому в 15:00. 

Теги материала: видео, Логвинский, Николай Мартыненко, задержание, НАБУ
Новости СМИ2
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