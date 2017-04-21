Адвокат: Экс-нардеп Мартыненко вносить залог не будет

MIGnews.com.ua

В случае определения судом залога в размере 300 миллионов гривен для бывшего народного депутата Николая Мартыненко он его вносить не будет. Такое заявление сделал адвокат экс-парламентария Игорь Черезов в интервью Українським новинам .

"Дело в том, что даже если бы у него были такие деньги, он их не собирался вносить", - утверждает правозащитник.

Также Черезов заявил, что защита Мартыненко будет добиваться для него меры пресечения в виде личного обязательства.

"Мы надеемся на то, что сегодня суд вынесет любое решение. В затягивание процесса никто играть не собирается, для того, чтобы как можно быстрее перейти к апелляционному суду, менее зависимому от правоохранительных органов", - заявил адвокат.

Вместе с тем он подчеркнул, что защита экс-нардепа даже и не надеется, что суд изберет для Мартыненко нормальную меру пресечения, которая не связанна с содержанием под стражей.