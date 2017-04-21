Россия решила дискредитировать Навального с помощью видеоигр

MIGnews.com.ua

В администрации президента Российской Федерации решили начать кампанию против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Об этом сообщил телеканал " Дождь" .

По сведениям "Дождя", администрация запустит кампанию, с целью дискредитации оппозиционера. Помимо этого власти планируют таким образом подорвать позиции Навального накануне выборов президента, которые должны пройти в марте 2018 года.

Источник также сообщает, что сейчас уже проводятся съемки фильмов, клипов, помимо этого разрабатываются видеоигры, в них политик предстанет в негативном образе. Уже в ближайшее время мир увидит первый изготовленный материал.

Помимо этого, источник утверждает, что за дискредитирующую кампанию ответственность несет внутриполитическое управление администрации. Такие действия последовали в ответ на недавнюю активность оппозиционера, когда Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об активах премьер-министра России Дмитрия Медведева. После чего по России прошли антикоррупционные митинги против власти.