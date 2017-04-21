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Россия решила дискредитировать Навального с помощью видеоигр
21.04.2017 16:45

Россия решила дискредитировать Навального с помощью видеоигр

В администрации президента Российской Федерации решили начать кампанию против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Об этом сообщил телеканал "Дождь".

По сведениям "Дождя", администрация запустит кампанию, с целью дискредитации оппозиционера. Помимо этого власти планируют таким образом подорвать позиции Навального накануне выборов президента, которые должны пройти в марте 2018 года.

Источник также сообщает, что сейчас уже проводятся съемки фильмов, клипов, помимо этого разрабатываются видеоигры, в них политик предстанет в негативном образе. Уже в ближайшее время мир увидит первый изготовленный материал.

Помимо этого, источник утверждает, что за дискредитирующую кампанию ответственность несет внутриполитическое управление администрации. Такие действия последовали в ответ на недавнюю активность оппозиционера, когда Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об активах премьер-министра России Дмитрия Медведева. После чего по России прошли антикоррупционные митинги против власти.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в президентских выборах 2018 года примет участие основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, о чем он объявил в обращении к сторонникам на своем Youtube-канале.

Теги материала: Россия, Алексей Навальный, Администрация президента, видеоигры, борьба с коррупцией, видео
Новости СМИ2
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