Дело Мартыненко: НАБУ показало, на что ушли украденные деньги

MIGnews.com.ua

Дело о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" имеет самые большие объемы коммуникации с компетентными органами других стран за всю историю расследований НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба аникоррупционного бюро.

Отмечено, что с декабря 2015 года, когда началось расследование, детективы НАБУ направили 16 запросов на международную правовую помощь в 8 стран мира.

"Информация, полученная от компетентных органов других государств, помогла детективам НАБУ не только исследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно лица, подозреваемые в нанесении ущерба "ВостГОК", тратили украденные у государства средства", - передают в НАБУ.

По результатам следствия, средства вкладывали в аренду недвижимости в странах Евросоюза для нужд членов семьи подозреваемых, оплату медицинских услуг, а также адвокатских услуг по защите подозреваемого по другому уголовному делу, которое против него открыла прокуратура Швейцарии.

Кроме того, более подробную информацию содержит инфографика.



