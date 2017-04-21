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Дело Мартыненко: НАБУ показало, на что ушли украденные деньги
21.04.2017 16:30

Дело Мартыненко: НАБУ показало, на что ушли украденные деньги

Дело о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" имеет самые большие объемы коммуникации с компетентными органами других стран за всю историю расследований НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба аникоррупционного бюро.

Отмечено, что с декабря 2015 года, когда началось расследование, детективы НАБУ направили 16 запросов на международную правовую помощь в 8 стран мира.

"Информация, полученная от компетентных органов других государств, помогла детективам НАБУ не только исследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно лица, подозреваемые в нанесении ущерба "ВостГОК", тратили украденные у государства средства", - передают в НАБУ.

По результатам следствия, средства вкладывали в аренду недвижимости в странах Евросоюза для нужд членов семьи подозреваемых, оплату медицинских услуг, а также адвокатских услуг по защите подозреваемого по другому уголовному делу, которое против него открыла прокуратура Швейцарии.

Кроме того, более подробную информацию содержит инфографика.


Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, детективы НАБУ задержали экс-нардепа Николая Мартыненко. В САП заявили, что Мартыненко подозревают в расстрате 17,28 миллионов долларов  ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".  

Теги материала: Николай Мартыненко, НАБУ, коррупция, Украина, средства, коррупционный скандал, схема
Новости СМИ2
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