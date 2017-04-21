Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, министр юстиции Павел Петренко рассказал, что российская сторона полагалась на то, что Международный суд ООН не имеет права рассматривать иск Украины по двум конвенциям, однако промежуточное решение суда в Гааге доказало другое, передает NewsOne .

"Главная идея РФ о том, что Международный суд ООН не имеет права рассматривать заявление Украины по двум конвенциям, была уничтожена. Суд признал свою юрисдикцию по этим конвенциям и начал рассмотрение по сути. Это важный сигнал", - отметил глава Минюста.

При этом министр считает, что решение суда можно охарактеризовать как "сдержанное".

"Решения суда сдержанные. Суд обязал Российскую Федерацию прекратить любую дискриминацию украинских граждан и крымских татар, препятствовать деятельности Меджлиса. 12 мая мы увидим процессуальный график и исходя из этого можем спрогнозировать, когда будет окончательное решение", - добавил Петренко.