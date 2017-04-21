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Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась
21.04.2017 16:21

Эксклюзив  Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась  Видеорепортаж

В пятницу, 21 апреля, министр юстиции Павел Петренко рассказал, что российская сторона полагалась на то, что Международный суд ООН не имеет права рассматривать иск Украины по двум конвенциям, однако промежуточное решение суда в Гааге доказало другое, передает NewsOne.

"Главная идея РФ о том, что Международный суд ООН не имеет права рассматривать заявление Украины по двум конвенциям, была уничтожена. Суд признал свою юрисдикцию по этим конвенциям и начал рассмотрение по сути. Это важный сигнал", - отметил глава Минюста.

При этом министр считает, что решение суда можно охарактеризовать как "сдержанное".

"Решения суда сдержанные. Суд обязал Российскую Федерацию прекратить любую дискриминацию украинских граждан и крымских татар, препятствовать деятельности Меджлиса. 12 мая мы увидим процессуальный график и исходя из этого можем спрогнозировать, когда будет окончательное решение", - добавил Петренко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Меджлис крымских татар беспрепятственно может функционировать, если его деятельность не будет расценена как экстремистская.

Теги материала: видео, Павел Петренко, Меджлис, Гаагский суд, Крым, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Новости СМИ2
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