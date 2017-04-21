ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Омелян и Жданов готовы взять на поруки задержанного Мартыненко
21.04.2017 16:14

Омелян и Жданов готовы взять на поруки задержанного Мартыненко

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что содержать в СИЗО задержанного накануне бывшего народного депутата Николая Мартыненко нет смысла. Об этом он заявил изданию Страна.ua.

По словам главы Мининфраструктуры, экс-нардепа нужно взять на поруки.

"Я считаю, что нет смысла держать человека в СИЗО днями и месяцами. Мы сюда приедем, еще будет несколько депутатов, и если будет нужно, мы будем брать Мартыненко на поруки", - заявил Омелян.

Также сообщается, что в Соломенский райсуд Киева прибыли представители "Народного фронта" - народный депутата Николай Княжицкий и министр спорта Игорь Жданов. На месте находится и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Кроме того, вблизи суда были замечены министр образования Лилия Гриневич и руководителя регламентного комитета Павел Пинзеник.

Как сообщал MIGnews.com.ua, политический эксперт Янина Соколовская заявила, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро, задержав бывшего депутата Николая Мартыненко, не просчитали последствия, к которым может привести данный шаг.

 

Теги материала: Николай Мартыненко, Владимир Омелян, СИЗО, задержание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Адвокат: Экс-нардеп Мартыненко вносить залог не будет
Важное
Адвокат: Экс-нардеп Мартыненко вносить залог не будет
Логвинский: Мартыненко лично финансировал Майдан
Важное
Логвинский: Мартыненко лично финансировал Майдан  Видеорепортаж
Дело Мартыненко: НАБУ показало, на что ушли украденные деньги
Важное
Дело Мартыненко: НАБУ показало, на что ушли украденные деньги
Рабинович: Еще пара арестов, и можно будет говорить о борьбе с коррупцией
Важное
Рабинович: Еще пара арестов, и можно будет говорить о борьбе с коррупцией
Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Важное
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Дело Мартыненко будет рассматривать одиозный судья Бобровник
Важное
Дело Мартыненко будет рассматривать одиозный судья Бобровник

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
21.04.2017
Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась
Эксклюзив  Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась  Видеорепортаж
21.04.2017
Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
21.04.2017
Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко
Эксклюзив  Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко  Видеорепортаж
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика