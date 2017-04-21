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Песков уклончиво ответил о возобновлении работы Меджлиса в Крыму
21.04.2017 15:22

Песков уклончиво ответил о возобновлении работы Меджлиса в Крыму

В пятницу, 21 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественные организации крымских татар могут действовать на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений, если речь идет не об экстремистских проявлениях, передает ТАСС.

Об этом представитель Кремля рассказал в ответ на решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украина против РФ, который предписал России восстановить деятельность Меджлиса крымских татар.

"Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России - крымских татар - нет. Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации и, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону", - сказал он.

Песков уточнил, что "все, что не запрещено, оно разрешено - и общественная деятельность, и политическая, и иная, здесь никаких проблем нет".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 19 апреля Гаагский суд постановил, что согласно Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, российское правительство обязано воздерживаться от ущемления прав национальных меньшинств, в частности, крымских татар, и обеспечить доступ к образованию на украинском языке для этнических украинцев в аннексированном Крыму.

Теги материала: Гаагский суд, ООН, Меджлис, Крым, аннексия, Дмитрий Песков, Кремль
Новости СМИ2
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