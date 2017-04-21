Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции

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В пятницу, 21 апреля, политический эксперт Янина Соколовская заявила, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро, задержав бывшего депутата Николая Мартыненко, не просчитали последствия, к которым может привести данный шаг, передает NewsOne .

Эксперт считает, что дело против Мартыненко ставит президента Украины в неудобное положение.

"Истерика НАБУ настолько эмоциональная, что они не думают о последствиях. Не думают о том, что своим решением подставляют президента, потому что, с одной стороны, он не может не соглашаться с действиями НАБУ, с другой - если Мартыненко решат посадить, то это станет шагом к развалу коалиции. Народный фронт не сможет не отреагировать в такой ситуации", - сказала Соколовская.

Эксперт выразила мнение, что в случае развала коалиции в стране начнется очередной кризис.

"НАБУ поставило на чаши весов свое финансирование и порядок в стране. В случае досрочных парламентских выборов, мы упадем в новый экономический и политический кризис", - добавила она.