Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции

В пятницу, 21 апреля, политический эксперт Янина Соколовская заявила, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро, задержав бывшего депутата Николая Мартыненко, не просчитали последствия, к которым может привести данный шаг, передает NewsOne.
Эксперт считает, что дело против Мартыненко ставит президента Украины в неудобное положение.
"Истерика НАБУ настолько эмоциональная, что они не думают о последствиях. Не думают о том, что своим решением подставляют президента, потому что, с одной стороны, он не может не соглашаться с действиями НАБУ, с другой - если Мартыненко решат посадить, то это станет шагом к развалу коалиции. Народный фронт не сможет не отреагировать в такой ситуации", - сказала Соколовская.
Эксперт выразила мнение, что в случае развала коалиции в стране начнется очередной кризис.
"НАБУ поставило на чаши весов свое финансирование и порядок в стране. В случае досрочных парламентских выборов, мы упадем в новый экономический и политический кризис", - добавила она.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 апреля правоохранители задержали экс-депутата от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко по подозрению в растрате госсредств.