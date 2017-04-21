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Корчак не смогла объяснить депутатам, откуда у нее зарплата в 400 тысяч гривен
21.04.2017 14:04

Корчак не смогла объяснить депутатам, откуда у нее зарплата в 400 тысяч гривен

Глава Национального бюро по противодействию коррупции Наталья Корчак в декабре 2016 года получила заработную плату в размере 400 тысяч гривен. Об этом стало известно в рамках заседания Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины, которое транслировал телеканал NewsOne.

Нардеп Сергей Лещенко задал Корчак вопрос относительно двойного декларирования зарплаты в разделе изменения в имущественном состоянии. Так, глава Агентства 7 декабря задекларировала зарплату в размере 266,816 тысячи гривен, а 29 декабря - 123,217 тысячи гривен.

"7 декабря вы задекларировали 266 тысяч гривен дохода как однократное изменение материального положения, а 29 декабря Вы задекларировали 123 тысячи единовременного изменения материального положения. То есть суммарно за месяц 400 тысяч гривен", - сказал парламентарий.

Депутаты попросили ее объяснить были ли подобные вызваны выплатой ей премии или "тринадцатой зарплаты". Она уточнила,  что указанная сумма является "совокупным доходом", куда входили еще и отпускные, но других объяснений не смогла предоставить.

"Премии в 200 тысяч гривен у нас не было, только в июле и сентябре была начислена премия для всех членов НАПК в размере 250%. Начиная с декабря месяца премии не начислялись", - указала председатель НАПК.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Корчак подтвердила информацию о том, что назначила себе премию в размере 200 тысяч гривен.              

Теги материала: Наталья Корчак, зарплата, декларация, премия, Сергей Лещенко
Новости СМИ2
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