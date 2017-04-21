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Посол: Австрийские политики отрабатывают в Крыму свой контракт с Россией
21.04.2017 13:07

Посол: Австрийские политики отрабатывают в Крыму свой контракт с Россией

В связи с визитом на территорию аннексированного Крыма нескольких австрийских политиков посольство Украины в Австрии обратилось с официальной нотой протеста к министерству иностранных дел Австрии.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Европейская правда.

Стоит отметить, что для участия в так называемом Ялтинском международном экономическом форуме на территорию оккупированного Крыма прибыли политики из некоторых стран Европы.

По словам Щербы, было анонсировано участие пяти австрийских участников.

"Все пятеро представляют праворадикальную Австрийскую партию свободы. Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", - отметил украинский посол.

Также Щерба подчеркнул, что 14 апреля, "как только стал известен предварительный состав участников от Австрии", украинское посольство обратилось по этому поводу во внешнеполитическое ведомство Австрии с нотой протеста.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила, что Министерство иностранных дел Украины направили ноту протеста в Италию с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Россией Крыма.

Теги материала: Австрия, МИД, посольство, нота протеста, Крым
Новости СМИ2
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