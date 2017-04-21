Посол: Австрийские политики отрабатывают в Крыму свой контракт с Россией

MIGnews.com.ua

В связи с визитом на территорию аннексированного Крыма нескольких австрийских политиков посольство Украины в Австрии обратилось с официальной нотой протеста к министерству иностранных дел Австрии.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Европейская правда.

Стоит отметить, что для участия в так называемом Ялтинском международном экономическом форуме на территорию оккупированного Крыма прибыли политики из некоторых стран Европы.

По словам Щербы, было анонсировано участие пяти австрийских участников.

"Все пятеро представляют праворадикальную Австрийскую партию свободы. Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", - отметил украинский посол.

Также Щерба подчеркнул, что 14 апреля, "как только стал известен предварительный состав участников от Австрии", украинское посольство обратилось по этому поводу во внешнеполитическое ведомство Австрии с нотой протеста.