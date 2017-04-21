Дело Мартыненко будет рассматривать одиозный судья Бобровник

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, делом бывшего народного депутата Николая Мартыненко будет заниматься одиозный судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник. Он приступит к процессу избрания меры пресечения подозреваемому в 15:00. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Украинская правда .

Кроме дела Мартыненко Бобровник будет заниматься также рассмотрением ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения другому фигуранту этого дела Сергею Переломе. Данное заседание должно начаться в 15:30.

Пресс-служба экс-нардепа уже заявляла о том, что делом Мартыненко будет заниматься именно Бобровник. В распространенном сообщении говорилось о том, что "судья-взяточник Александр Бобровник находится на крючке у НАБУ".

"НАБУ уверяло, что выбор судьи осуществляет автоматизированная система, но "умный" компьютер снова "случайно" выберет одиозного Бобровника для обслуживания НАБУ", - сказано в заявлении пресс-службы.

Со своей стороны глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на том, что система сама автоматически выбрала Бобровника председательствующим судьей в этом деле.

Также он рассказал, что во время задержания Мартыненко не оказывал сопротивления и "вел себя как законопослушный гражданин". На данный момент бывший парламентарий содержится в изоляторе.

Холодницкий выразил надежду, что защитники экс-депутата будут конструктивными в своих высказываниях и заявлениях по этому делу.

"Из тех комментариев, которые я видел со стороны защиты, не должно быть никаких одеял и приступов. Надеюсь, все будет хорошо", - указал председатель САП.