Дело Мартыненко будет рассматривать одиозный судья Бобровник

В пятницу, 21 апреля, делом бывшего народного депутата Николая Мартыненко будет заниматься одиозный судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник. Он приступит к процессу избрания меры пресечения подозреваемому в 15:00. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Украинская правда.
Кроме дела Мартыненко Бобровник будет заниматься также рассмотрением ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения другому фигуранту этого дела Сергею Переломе. Данное заседание должно начаться в 15:30.
Пресс-служба экс-нардепа уже заявляла о том, что делом Мартыненко будет заниматься именно Бобровник. В распространенном сообщении говорилось о том, что "судья-взяточник Александр Бобровник находится на крючке у НАБУ".
"НАБУ уверяло, что выбор судьи осуществляет автоматизированная система, но "умный" компьютер снова "случайно" выберет одиозного Бобровника для обслуживания НАБУ", - сказано в заявлении пресс-службы.
Со своей стороны глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на том, что система сама автоматически выбрала Бобровника председательствующим судьей в этом деле.
Также он рассказал, что во время задержания Мартыненко не оказывал сопротивления и "вел себя как законопослушный гражданин". На данный момент бывший парламентарий содержится в изоляторе.
Холодницкий выразил надежду, что защитники экс-депутата будут конструктивными в своих высказываниях и заявлениях по этому делу.
"Из тех комментариев, которые я видел со стороны защиты, не должно быть никаких одеял и приступов. Надеюсь, все будет хорошо", - указал председатель САП.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерены подать ходатайство об избрании задержанному ранее экс-народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко меры пресечения в виде ареста на два месяца. Также САП предлагает альтернативу в виде залога размером 300 миллионов гривен.