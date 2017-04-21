Черногория обвинила Россию в ведении кибервойны

Заявления министерства иностранных дел Российской Федерации об "антироссийской истерии" в Черногории не соответствуют действительности и являются частью информационной войны.
Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Черногории, передает Европейская правда.
"Министерство иностранных дел Черногории отвергает необоснованные обвинения в "антироссийской истерии" в Черногории, представленные пресс-секретарем Министерства иностранных дел России", - говоиится в сообщении.
В Черногории заверяют, что оснований говорить о враждебном отношении к туристам или бизнесменам из России нет. В МИД Черногории подчеркивают, что это является часть информационной войны со стороны Кремля с намерением обструкции вступления страны в НАТО.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Российскую Федерацию в попытке военного переворота в Черногории, во время которого планировалось убийство премьер-министра этой страны Мило Джукановича. Британский министр считает, что правительство президента Российской Федерации Владимира Путина в последние месяцы было способно на "всевозможные грязные трюки", и добавил, что это привело к ухудшению отношений Британии и России.