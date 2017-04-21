Черногория обвинила Россию в ведении кибервойны

MIGnews.com.ua

Заявления министерства иностранных дел Российской Федерации об "антироссийской истерии" в Черногории не соответствуют действительности и являются частью информационной войны.

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Черногории, передает Европейская правда.

"Министерство иностранных дел Черногории отвергает необоснованные обвинения в "антироссийской истерии" в Черногории, представленные пресс-секретарем Министерства иностранных дел России", - говоиится в сообщении.

В Черногории заверяют, что оснований говорить о враждебном отношении к туристам или бизнесменам из России нет. В МИД Черногории подчеркивают, что это является часть информационной войны со стороны Кремля с намерением обструкции вступления страны в НАТО.