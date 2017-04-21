ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Зеркаль сообщила, когда Гаагский суд еще раз соберется по делу Украины против России
21.04.2017 11:56

Зеркаль сообщила, когда Гаагский суд еще раз соберется по делу Украины против России

В пятницу, 12 мая, Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге вынесет решение о сроках и процедуре рассмотрения иска Украины против Российской Федерации.

Об этом заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль в ходе совещания с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение о дальнейшем рассмотрении дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны выложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела", - отметила она.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в свою очередь Порошенко во время встречи с заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, главой МИД Павлом Климкиным, замглавы Администрации президента Константином Елисеевым заявил, что невыполнение решения, принятого Международным судом ООН, повлечет за собой определенные санкции

Глава государства акцентировал внимание на том, что Гаагский суд призвал РФ выполнять минские договоренности. Подобное решение признает РФ стороной подписанных соглашений, а не посредником, как говорилось ранее.

Теги материала: Зеркаль, Петр Порошенко, международный суд, Гаагский суд, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Важное
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Черногория обвинила Россию в ведении кибервойны
Важное
Черногория обвинила Россию в ведении кибервойны
Порошенко: Гаагский суд впервые признал РФ стороной Минских соглашений, а не посредником
Важное
Порошенко: Гаагский суд впервые признал РФ стороной Минских соглашений, а не посредником  Видеорепортаж
Порошенко подписал законы,направленные на поддержку украинского и крымскотатарского кино
Важное
Порошенко подписал законы,направленные на поддержку украинского и крымскотатарского кино
Адвокат Януковича заявил, что его клиента официально не уведомиили о судебном заседании
Важное
Адвокат Януковича заявил, что его клиента официально не уведомиили о судебном заседании
Путин пообещал, что его преемника будет выбирать народ
Важное
Путин пообещал, что его преемника будет выбирать народ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
21.04.2017
Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко
Эксклюзив  Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко  Видеорепортаж
21.04.2017
"Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
Эксклюзив  "Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
20.04.2017
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
20.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика