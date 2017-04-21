Зеркаль сообщила, когда Гаагский суд еще раз соберется по делу Украины против России

MIGnews.com.ua

В пятницу, 12 мая, Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге вынесет решение о сроках и процедуре рассмотрения иска Украины против Российской Федерации.

Об этом заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль в ходе совещания с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение о дальнейшем рассмотрении дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны выложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела", - отметила она.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в свою очередь Порошенко во время встречи с заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, главой МИД Павлом Климкиным, замглавы Администрации президента Константином Елисеевым заявил, что невыполнение решения, принятого Международным судом ООН, повлечет за собой определенные санкции .

Глава государства акцентировал внимание на том, что Гаагский суд призвал РФ выполнять минские договоренности. Подобное решение признает РФ стороной подписанных соглашений, а не посредником, как говорилось ранее.