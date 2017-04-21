Порошенко: Гаагский суд впервые признал РФ стороной Минских соглашений, а не посредником

MIGnews.com.ua

Невыполнение решения, принятого Международным судом ООН, повлечет за собой определенные санкции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, главой МИД Павлом Климкиным, замглавы Администрации президента Константином Елисеевым, сообщает пресс-служба АПУ.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Гаагский суд призвал РФ выполнять минские договоренности. Подобное решение признает РФ стороной подписанных соглашений, а не посредником, как говорилось ранее.

"Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - указал украинский лидер.

Порошенко также напомнил, что данное решение не требует дополнительного согласования ни Генеральной ассамблеей ООН, ни Советом Безопасности ООН. Тем не менее оно должно быть выполнено любой страной, которая входит в состав международной организации.

"Оно должно быть выполнено любым государством-членом ООН и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение", - отметил президент.