Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко

MIGnews.com.ua

Одним из будущих задержанных Национального антикоррупционного бюро Украины будет член "Блока Петра Порошенко".

Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко в эфире телеканала NewsOne.

Он убежден, что после дела против бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова представители властей стали опасаться НАБУ, так как не знают, кто будет следующим.

"Запомните мой прогноз: одним из следующих задержанных будет представитель БПП", - подчеркнул Фесенко.

В то же время эксперт подчеркнул, что за задержанием экс-нардепа Николая Мартыненко не стоят люди президента, поскольку им невыгодно трогать бывшего представителя "Народного фронта".

"С политической точки зрения, президентской команде нельзя трогать Мартыненко, потому что от этого зависит судьба коалиции. Насколько я знаю, здесь нет никакой политической мотивации, кроме мотивации самого Сытника, которому нужно отчитываться и демонстрировать свою работу. Эффективность этой работы будем оценивать по судебным приговорам", - добавил политолог.