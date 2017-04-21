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Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко
21.04.2017 10:45

Эксклюзив  Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко  Видеорепортаж

Одним из будущих задержанных Национального антикоррупционного бюро Украины будет член "Блока Петра Порошенко".

Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко в эфире телеканала NewsOne.

Он убежден, что после дела против бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова представители властей стали опасаться НАБУ, так как не знают, кто будет следующим.

"Запомните мой прогноз: одним из следующих задержанных будет представитель БПП", - подчеркнул Фесенко.

В то же время эксперт подчеркнул, что за задержанием экс-нардепа Николая Мартыненко не стоят люди президента, поскольку им невыгодно трогать бывшего представителя "Народного фронта".

"С политической точки зрения, президентской команде нельзя трогать Мартыненко, потому что от этого зависит судьба коалиции. Насколько я знаю, здесь нет никакой политической мотивации, кроме мотивации самого Сытника, которому нужно отчитываться и демонстрировать свою работу. Эффективность этой работы будем оценивать по судебным приговорам", - добавил политолог.

Как сообщал MIGnews.com.ua, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины произвели задержание бывшего парламентария Николая Мартыненко. Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что экс-народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий. Холодницкий уточнил, что бывшему депутату сообщили о подозрении по факту растраты средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере 17,28 миллиона долларов.

Теги материала: Владимир Фесенко, НАБУ, Николай Мартыненко, Насиров
Новости СМИ2
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