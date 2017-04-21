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САП будет требовать для Мартыненко залога в 300 миллионов гривен
21.04.2017 10:39

САП будет требовать для Мартыненко залога в 300 миллионов гривен  Видеорепортаж

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерены подать ходатайство об избрании задержанному ранее экс-народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко меры пресечения в виде ареста на два месяца. Также САП предлагает альтернативу в виде залога размером 300 миллионов гривен. Об этом во время общения с журналистами, которое транслировал телеканала NewsOne, заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, правоохранители требуют для Мартыненко залог именно в 300 миллионов гривен в связи с ущербом, нанесенным государству, каждым из участников схемы и, в частности, им лично.  

"Позиция прокуратуры следующая: будем просить суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 300 миллионов гривен. Почему 300 миллионов, потому что мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме", - указал председатель САП.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 20 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второго фигуранта дела бывшего депутата Николая Мартыненко.

Теги материала: Назар Холодницкий, Антикоррупционная прокуратура, залог, арест, Николай Мартыненко, видео
Новости СМИ2
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