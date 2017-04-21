САП будет требовать для Мартыненко залога в 300 миллионов гривен

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерены подать ходатайство об избрании задержанному ранее экс-народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко меры пресечения в виде ареста на два месяца. Также САП предлагает альтернативу в виде залога размером 300 миллионов гривен. Об этом во время общения с журналистами, которое транслировал телеканала NewsOne, заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, правоохранители требуют для Мартыненко залог именно в 300 миллионов гривен в связи с ущербом, нанесенным государству, каждым из участников схемы и, в частности, им лично.

"Позиция прокуратуры следующая: будем просить суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 300 миллионов гривен. Почему 300 миллионов, потому что мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме", - указал председатель САП.