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СБУ проведет антитеррористические учения на границе с Крымом
21.04.2017 08:38

СБУ проведет антитеррористические учения на границе с Крымом

В пятницу, 21 апреля, в Геническом районе Херсонской области недалеко от границы с Крымом пройдут антитеррористические учения сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает глава пресс-службы управления херсонского главка СБУ Виктория Шакула, передают Крым.Реалии

"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", - отметила она.

Кроме того, Шакула добавила, что обучение проводит Координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Херсонской области.

При этом в связи с большим количеством спецназовцев и военнослужащих жителей региона призывают сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам.

В свою очередь, начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко подчеркнула, что контрольно-пропускной пункт "Чонгар" на границе с Крымом будет работать в штатном режиме.

Как сообщал MIGnews.com.ua, комплексная группа управления Южного военного округа проводит в аннексированном Севастополе проверку судов и соединений Черноморского флота Российской Федерации.

Теги материала: СБУ, Крым, учения, Госпогранслужба
Новости СМИ2
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