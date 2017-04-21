СБУ проведет антитеррористические учения на границе с Крымом

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в Геническом районе Херсонской области недалеко от границы с Крымом пройдут антитеррористические учения сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает глава пресс-службы управления херсонского главка СБУ Виктория Шакула, передают Крым.Реалии.

"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", - отметила она.

Кроме того, Шакула добавила, что обучение проводит Координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Херсонской области.

При этом в связи с большим количеством спецназовцев и военнослужащих жителей региона призывают сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам.

В свою очередь, начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко подчеркнула, что контрольно-пропускной пункт "Чонгар" на границе с Крымом будет работать в штатном режиме.