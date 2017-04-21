Теракт в Париже: лидеры президентской гонки во Франции призвали приостановить предвыборную кампанию

MIGnews.com.ua

Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон призвал в знак "солидарности" с жертвами теракта на Елисейских полях в Париже приостановить предвыборную кампанию на пост президента.

Об этом Фийон заявил во время предвыборных дебатов кандидатов на пост главы государства, передает РБК.

"Я считаю, что в том контексте, в котором мы сейчас живем, нет места для продолжения (предвыборной, - ред.) кампании", - заявил политик.

В то же время Фийон после сообщения о теракте отказался от намеченой на пятницу, 21 апреля, предвыборной поездки в Альпы.

При этом подобную позицию выразила также кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Она, в свою очередь, отменила ранее запланированный визит в приют для животных в Монсо-ле-Мин и в Сона и Луара.

Как сообщал MIGnews.com.ua, вечером в четверг, 20 апреля, неизвестные открыли стрельбу по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа во Франции. В результате один полицейский погиб, еще двое получили ранения.Нападавший был убит ответным огнем полиции. При этом местные СМИ сообщают, что нападавших было двое.