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Омелян: Денег на строительство новых дорог нет
20.04.2017 21:55

Омелян: Денег на строительство новых дорог нет

В настоящее время Кабинет министров Украины не располагает средствами для строительства новых дорог. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время инфраструктурного форума в Киеве, пишет DW.

По словам главы Мининфраструктуры, из-за этого пока что и речи быть не может о строительстве автобанов.

"Об автобанах можем говорить, когда будем инвестировать десятки миллиардов. Все нам указывают на дороги Польши, Германии, США, но это десятки миллиардов евро ежегодно", - отметил Омелян.

При этом он напомним, что в текущем году правительство направило на ремонт дорог 15 миллиардов гривен.

"Еще ожидаем 15 миллиардов от Национального банка Украины и тогда выйдем на цифру 30-35 миллиардов гривен. Это цифра, которую мы анонсировали с начала года. В следующем году будет немного лучше ситуация, потому что будет работать Дорожный фонд", - подчеркнул Омелян.

Вместе с тем он отметил, что уже в следующем году в Дорожный фонд будет поступать 50% акцизных сборов на горючее, а это около 30 миллиардов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что украинское правительство планирует построить автобан, который соединит польский Гданьск и Одессу.

Теги материала: Владимир Омелян, Мининфраструктуры, дороги, строительство
Новости СМИ2
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