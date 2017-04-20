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Стало известно, когда суд рассмотрит дело Мартыненко
20.04.2017 21:10

Стало известно, когда суд рассмотрит дело Мартыненко

В пятницу, 21 апреля, состоится судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному бывшему народному депутату Николаю Мартыненко. Об этом сообщил адвокат экс-парламентария Игорь Черезов, пишет Страна.ua.

По словам правозащитника, дело Мартыненко будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.

Вместе с тем Черезов подчеркнул, что судьей может быть Александр Бобровник, отправивший под арест отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Напомним, бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, которого в четверг, 20 апреля, задержали детективы Национального антикоррупционного бюро, назвал политическим дело в отношении него.

Как сообщал MIGnews.com.ua, адвокат задержанного Николая Мартыненко Петр Бойко сообщил, что экс-парламентария задержали на 72 часа - до решения судом вопроса об избрании меры пресечения.

Теги материала: Николай Мартыненко, суд, мера пресечения, адвокат
Новости СМИ2
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