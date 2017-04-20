Адвокат рассказал подробности задержания экс-нардепа Мартыненко

MIGnews.com.ua

Адвокат задержанного в четверг, 20 апреля, бывшего народного депутата Николая Мартыненко Петр Бойко сообщил, что экс-парламентария задержали на 72 часа – до решения судом вопроса об избрании меры пресечения, пишет Цензор.НЕТ .

По словам адвоката, защита политика не понимает, почему Мартыненко арестовали.

"Понятно лишь, что речь идет не о деле, связанным с "Энергоатомом". Это тем более странно, ибо даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений. Задержание детективы НАБУ мотивировали тем, будто Мартыненко мог бы сбежать с Украины. Это полный абсурд, ведь в 2015 году он добровольно отказался от депутатской неприкосновенности - это действенное доказательство того, что он не собирался никуда скрываться, - заявил адвокат.

Вместе с тем он отметил, что Мартыненко неоднократно подчеркивал готовность сотрудничать со следствием и предоставить всю необходимую информацию. Мартыненко даже готов был отдать свой загранпаспорт правоохранителям, утверждает Бойко.

"Также абсурдной является информация некоторых представителей НАБУ, будто экс-депутат избегал получения уведомления о подозрении", - подчеркнул адвокат.

По его словам, детективы Антикоррупционного бюро только вечером смогли показать подозрение, которое подписал прокурором САП.

"После чего Мартыненко законопослушно отправился в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий, - заявил Бойко. – Мы докажем в суде полную беспочвенность каких-либо подозрений в отношении Николая Мартыненко. Более того, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности фальсификаторов с НАБУ и из Соломенского райсуда".