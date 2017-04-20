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Экс-нардеп Мартыненко прокомментировал действия НАБУ
20.04.2017 20:02

Экс-нардеп Мартыненко прокомментировал действия НАБУ  Видеорепортаж

Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, которого в четверг, 20 апреля, задержали детективы Национального антикоррупционного бюро, назвал политическим дело в отношении него.

В видеоролике, обнародованном на сайте "Народного фронта", Мартыненко утверждает, что обвинения в отношении него были сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника.

"Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами. Еще в 2015 году я добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ проверило фейковые обвинения в мой адрес, которые тиражировались за деньги. Я никуда не прячусь, был в Украине и предоставил все свидетельства. Однако директор НАБУ Артем Сытник решил пропиариться - он хочет переключить внимание от провалов в работе НАБУ и своей политической заангажированности", - заявил бывший парламентарий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 20 апреля, адвокат бывшего народного депутата Николая Мартыненко Игорь Черезов сообщил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-парламентария. Кроме того, накануне о попытке НАБУ вручить нардепу подозрение сообщил член общественного совета Антикоррупционного бюро Алексей Гриценко. В Антикоррупционном бюро факт задержания бывшего нардепа подтвердили.

Теги материала: Николай Мартыненко, НАБУ, арест, Сытник
Новости СМИ2
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