Экс-нардеп Мартыненко прокомментировал действия НАБУ

MIGnews.com.ua

Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, которого в четверг, 20 апреля, задержали детективы Национального антикоррупционного бюро, назвал политическим дело в отношении него.

В видеоролике, обнародованном на сайте "Народного фронта", Мартыненко утверждает, что обвинения в отношении него были сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника.

"Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами. Еще в 2015 году я добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ проверило фейковые обвинения в мой адрес, которые тиражировались за деньги. Я никуда не прячусь, был в Украине и предоставил все свидетельства. Однако директор НАБУ Артем Сытник решил пропиариться - он хочет переключить внимание от провалов в работе НАБУ и своей политической заангажированности", - заявил бывший парламентарий.