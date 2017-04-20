Холодницкий: Мартыненко подозревается в растрате $17 млн ГП "ВостГОК"

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что экс-народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий.

Об этом Холодницкий написал на персональной странице в Facebook.

"В настоящее время Мартыненко Н.В. задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и доставлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины для проведения процессуальных и следственных действий", - написал руководить САП.

Холодницкий уточнил, что бывшему депутату сообщили о подозрении по факту растраты средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере 17,28 миллионов долларов.

"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN", -добавил прокурор.