Порошенко подписал законы,направленные на поддержку украинского и крымскотатарского кино

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал законы "О Украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которые должны способствовать развитию национальной культуры и отечественной кинематографии.

Данную информацию разместила пресс-служба главы государства.

"Очень важно, чтобы общество знало, что эти законы предусматривают внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств "под одеялом", не будет непрозрачных распределений за откаты", - подчеркнул Порошенко.

Закон предусматривает, что государственная поддержка кинематографии будет осуществляться согласно решению Совета по государственной поддержке кинематографии на конкурсной основе по определенным законом критериям. Немаловажным, со слов президента, является языковой критерий.

"Есть принципиальная и четкая позиция — право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого — крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые, в результате незаконной аннексии Крыма попал крымскотатарский народ", - подчеркнул он.

Порошенко выразил обнаженность, что реализация новых подходов в государственной поддержке культуры и производства будет способствовать изготовлению конкурентоспособного продукта для выхода на мировые рынки.