ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко подписал законы,направленные на поддержку украинского и крымскотатарского кино
20.04.2017 19:41

Порошенко подписал законы,направленные на поддержку украинского и крымскотатарского кино

В четверг, 20 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал законы "О Украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которые должны способствовать развитию национальной культуры и отечественной кинематографии.

Данную информацию разместила пресс-служба главы государства.

"Очень важно, чтобы общество знало, что эти законы предусматривают внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств "под одеялом", не будет непрозрачных распределений за откаты", - подчеркнул Порошенко.

Закон предусматривает, что государственная поддержка кинематографии будет осуществляться согласно решению Совета по государственной поддержке кинематографии на конкурсной основе по определенным законом критериям. Немаловажным, со слов президента, является языковой критерий.

"Есть принципиальная и четкая позиция — право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого — крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые, в результате незаконной аннексии Крыма попал крымскотатарский народ", - подчеркнул он.

Порошенко выразил обнаженность, что реализация новых подходов в государственной поддержке культуры и производства будет способствовать изготовлению конкурентоспособного продукта для выхода на мировые рынки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, депутаты Киевсовета в первом чтении приняли проект закона "О преодолении последствий советской оккупации в языковой области", который предусматривает тотальную украинизацию сферы услуг в пределах Киева.

Теги материала: Петр Порошенко, закон, кинематограф, крымские татары, украинский язык
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко не сомневается в поддержке Трампа в вопросе аннексии Крыма
Важное
Порошенко не сомневается в поддержке Трампа в вопросе аннексии Крыма
Порошенко назвал ситуацию на Донбассе войной с РФ и попросил у мира поддержки
Важное
Порошенко назвал ситуацию на Донбассе войной с РФ и попросил у мира поддержки
В Украине вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных
Важное
В Украине вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных
Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Важное
Эксклюзив  Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Важное
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Порошенко хочет привлечь Великобританию к внедрению судебной реформы в Украине
Важное
Порошенко хочет привлечь Великобританию к внедрению судебной реформы в Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
Эксклюзив  "Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
20.04.2017
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
20.04.2017
Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
Эксклюзив  Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
20.04.2017
Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика