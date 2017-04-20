В НАБУ подтвердили задержание экс-нардепа Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтверждает факт задержания бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, пишет Интерфакс-Украина.
"Подтверждаем задержание", - сообщили в НАБУ.
В то же время в "Народном фронте" (Мартыненко представлял политсилу до того, как сложил мандат депутата, - ред.) назвали задержание нардепа политически мотивированным.
Напомним, 30 ноября 2015 года народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 20 апреля, адвокат бывшего народного депутата Николая Мартыненко Игорь Черезов сообщил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-парламентария. Кроме того, накануне о попытке НАБУ вручить нардепу подозрение сообщил член общественного совета Антикоррупционного бюро Алексей Гриценко.