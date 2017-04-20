В НАБУ подтвердили задержание экс-нардепа Мартыненко

MIGnews.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтверждает факт задержания бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, пишет Интерфакс-Украина.

"Подтверждаем задержание", - сообщили в НАБУ.

В то же время в "Народном фронте" (Мартыненко представлял политсилу до того, как сложил мандат депутата, - ред.) назвали задержание нардепа политически мотивированным.

Напомним, 30 ноября 2015 года народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий.