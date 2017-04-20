НАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко

В четверг, 20 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщил издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката экс-парламентария Игоря Черезова.
По словам правозащитника, в настоящее время он находится на задержании Мартыненко.
Стоит отметить, что накануне о попытке НАБУ вручить нардепу подозрение сообщил член общественного совета Антикоррупционного бюро Алексей Гриценко.
"Николай Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дзендзерского Дениса", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.
Как сообщал MIGnews.com.ua, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура Украины передала в НАБУ материалы, которых не хватало для расследования "дела Мартыненко".