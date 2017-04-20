НАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщил издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката экс-парламентария Игоря Черезова.

По словам правозащитника, в настоящее время он находится на задержании Мартыненко.

Стоит отметить, что накануне о попытке НАБУ вручить нардепу подозрение сообщил член общественного совета Антикоррупционного бюро Алексей Гриценко.

"Николай Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дзендзерского Дениса", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.