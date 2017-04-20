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Адвокат Януковича заявил, что его клиента официально не уведомиили о судебном заседании
20.04.2017 17:59

Адвокат Януковича заявил, что его клиента официально не уведомиили о судебном заседании

В четверг, 20 апреля, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиента официально не уведомили о заседании суда по делу против него. Согласно законодательству, со слов Сердюка, граждане Украины, которые находятся за границей, должны быть оповещены через Министерство юстиции той страны, в которой он пребывает, передает 112.

Таким образом сторона защиты указала на тот факт, что повестка о вызове его клиента в Оболонский районный суд Киева по делу о государственной измене не имеет юридической силы.

"Виктор Янукович не считается официально проинформированным о времени и месте рассмотрения дела, и суд не сможет начать рассмотрение без надлежащего вызова лица в зал суда", - утверждает Сердюк.

Помимо этого адвокат указал, что в конкретном случае отправка повестки обычной почтой тоже не правомерна.

Защита Януковича выразила готовность подать заявление в правоохранительные органы для проверки фактов возможного вмешательства руководства Генеральной прокуратуры в автоматизированную систему распределения дел в Оболонском суде, так как состав суда стал известен до официально поступления материалов дела в суд.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Оболонский районный суд Киева назначил дату рассмотрения дела о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича на 4 мая.

Теги материала: Виктор Янукович, суд, госизмена, Россия, адвокат, повестка
Новости СМИ2
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