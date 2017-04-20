ВАСУ озвучил решение по иску Шокина к Порошенко

В четверг, 20 апреля, Высший административный суд Украины принял решение отказать представителям бывшего генерального прокурора Виктора Шокина в удовлетворении ходатайства о возобновлении сроков подачи иска к Верховной Раде и президенту из-за увольнения его с должности, пишет Интерфакс-Украина.
"В удовлетворении ходатайства истца о возобновлении срока обращения в суд отказать. Административный иск Шокина … оставить без рассмотрения", - сообщил судья Валентин Мороз.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил о намерении восстановиться в должности и подал соответствующий иск в Высший административный суд.
В понедельник, 10 апреля, судебная коллегия Высшего административного суда Украины приняла решение отложить на 20 апреля на 15:00 рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина из-за того, что ни истец, ни его представитель не явились в суд.