Путин пообещал, что его преемника будет выбирать народ

Преемника президента России будет определять народ на выборах, которые будут демократичными. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин во время заседания организационного комитета "Победа".
"Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой", - цитирует российского лидера издание "РИА Новости".
Как сообщал MIGnews.com.uа, в декабре 2016 года Алексей Навальный заявил о намерениях принять участие в президентских выборах в 2018 году. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что в России некому соперничать с действующей властью в лице сегодняшнего главы государства Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что нынешнего президента поддерживает около 90% населения страны.