Путин пообещал, что его преемника будет выбирать народ

MIGnews.com.ua

Преемника президента России будет определять народ на выборах, которые будут демократичными. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин во время заседания организационного комитета "Победа".

"Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой", - цитирует российского лидера издание "РИА Новости" .