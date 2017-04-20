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Лукашенко пообещал, что Беларусь останется верна России
20.04.2017 16:29

Лукашенко пообещал, что Беларусь останется верна России  Фоторепортаж

Беларусь не будет менять свою внешнюю политику в пользу Запада. Такое заявление сделал президент Республики Беларуси Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Беларусь никому не нужна на Западе.

"Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая", - заявил Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что проживающие на территории Беларуси россияне не чувствуют никаких проблем в плане безопасности или ведения бизнеса. В этом контексте президент Беларуси упомянул Украину, подчеркнув, что здесь события развиваются совершенно иным образом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель белорусского премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что Россия предоставит Беларуси один миллиард долларов кредита.

Теги материала: Лукашенко, Беларусь, Запад, Россия, внешняя политика
Новости СМИ2
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