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Суд в Кишиневе приговорил Платона к 18 годам лишения свободы
20.04.2017 15:42

Суд в Кишиневе приговорил Платона к 18 годам лишения свободы

В четверг, 20 апреля, суд Кишинева вынес обвинительное заключение молдавскому бизнесмену Вячеславу Платона и приговорил его к 18 годам лишения свободы, передает Интерфакс.

Платон обвинялся в отмывании более 20 миллиардов долларов из Российской Федерации через молдавские банки.

Согласно имеющейся информации, сторона обвинения требовала для обвиняемого 23 года тюремного заключения.

Обвиняемый не присутствовал на заседании суда, так как ранее был лишен права присутствовать на заседаниях из-за своего "плохого поведения" и оскорбления судей, однако был доставлен в четверг на оглашение приговора.

Подсудимому не предоставили возможность выступить с последним словом, однако он успел выкрикнуть несколько фраз "о политическом судилище" сразу после вынесения приговора.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 30 августа Украина по просьбе Интерпола экстрадировала в Молдову гражданина Молдовы и Российской Федерации Вячеслава Платона, который был задержан на территории Украины.

Теги материала: Молдова, Кишенев, суд, приговор, Платон
Новости СМИ2
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