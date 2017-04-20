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Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017 15:41

Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады

Наиболее эффективным способом заставить народных депутатов посещать заседания Верховной Рады является давление общественности. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос журналиста телеканала NewsOne.

По мнению спикера, вопрос сокращения числа депутатов не стоит на повестке дня. "Факт сокращения числа депутатов не является определяющим. Он важен, но не определяющий. Считаю одной из самых больших проблем - отсутствие дисциплины в депутатском корпусе. Очень много депутатов шли на выборы и обещали своих избирателям активную работу, однако видим, что они даже не ходят на заседания", - отметил он.

Парубий подтвердил, что депутатов-прогульщиков штрафуют, а также публикуют их фамилии в парламентском издании. Однако к давлению на депутатов должна присоединиться и общественность.

"Вопрос штрафов - сложный. За прогул народного депутата существует система штрафов. За прогул не насчитывается зарплата за этот день. Второй способ - публикация в "Голосе Украины" списка тех, кто не посещает заседания. Я предлагаю третий способ - общественное давление, более эффективного метода я не знаю", - подытожил Парубий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в апреле восемь народных депутатов не явились ни на одно заседание в Верховную Раду. Ни на одно пленарное заседание не зарегистрировались письменно по неизвестным причинам и ни разу не голосовали мажоритарщик Петр Сабашук (фракция БПП), Семен Семенченко (фракция "Самопомич"), Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа"), Евгений Бакулин (фракция "Оппозиционный блок"), Андрей Билецкий (внефракционный), Дмитрий Ярош (внефракционный), Александр Онищенко (группа "Воля народа") и Сергей Клюев (внефракционный).

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада, депутат
Новости СМИ2
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