ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
КНДР грозится "превратить в пепел" военные базы США и часть континента
20.04.2017 15:26

КНДР грозится "превратить в пепел" военные базы США и часть континента

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность включения Северной Кореи в список стран-спонсоров терроризма, чтобы таким образом склонить их к мирному поведению, передает Reuters.

"Мы пересматриваем статус Северной Кореи как с точки зрения государства-спонсора терроризма, так и в плане других способов, которые мы можем задействовать для давления на режим Пхеньяна, чтобы заставить их восстановить взаимодействие с нами", - отметил Тиллерсон.

В свою очередь в Государственном департаменте сообщили, что взаимодействие между США и КНДР уже будет переведено в иную плоскость и предусматривает "другую основу, чем переговоры, которые проводились в прошлом".

В Северной Корее отреагировали на заявление американских политиков и предупредили США о "супермощном предупредительном ударе".

В частности, в центральном печатном СМИ КНДР опубликовали предупреждение о превентивном ядерном ударе по базам США в Южной Корее и по континентальной части Америки.

"В случае нашего супермощного упреждающего удара будут полностью уничтожены не только вооруженные силы американских империалистов в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть США. Они превратятся в пепел", говорится в издании.

Как сообщал MIGnews.com.ua, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что правительство Северной Кореи должно постараться воздержаться от провокационных и агрессивных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.

Теги материала: КНДР, США, Рекс Тиллерсон, ядерный удар, ВВС США
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко не сомневается в поддержке Трампа в вопросе аннексии Крыма
Важное
Порошенко не сомневается в поддержке Трампа в вопросе аннексии Крыма
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по пускам ракет КНДР
Важное
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по пускам ракет КНДР
Постпред США при ООН посоветовала КНДР не провоцировать Америку
Важное
Постпред США при ООН посоветовала КНДР не провоцировать Америку
США вернет Украине деньги, украденные Лазаренко
Важное
США вернет Украине деньги, украденные Лазаренко
Трамп обвинил Обаму в наличии у Ким Чен Ына ядерного оружия
Важное
Трамп обвинил Обаму в наличии у Ким Чен Ына ядерного оружия
Пентагон проведет испытания по перехвату ракет из КНДР
Важное
Пентагон проведет испытания по перехвату ракет из КНДР

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017
Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"
Эксклюзив  Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"  Видеорепортаж
20.04.2017
Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад
Эксклюзив  Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад  Видеорепортаж
19.04.2017
Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями
Эксклюзив  Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями  Видеорепортаж
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика