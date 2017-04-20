КНДР грозится "превратить в пепел" военные базы США и часть континента

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность включения Северной Кореи в список стран-спонсоров терроризма, чтобы таким образом склонить их к мирному поведению, передает Reuters.
"Мы пересматриваем статус Северной Кореи как с точки зрения государства-спонсора терроризма, так и в плане других способов, которые мы можем задействовать для давления на режим Пхеньяна, чтобы заставить их восстановить взаимодействие с нами", - отметил Тиллерсон.
В свою очередь в Государственном департаменте сообщили, что взаимодействие между США и КНДР уже будет переведено в иную плоскость и предусматривает "другую основу, чем переговоры, которые проводились в прошлом".
В Северной Корее отреагировали на заявление американских политиков и предупредили США о "супермощном предупредительном ударе".
В частности, в центральном печатном СМИ КНДР опубликовали предупреждение о превентивном ядерном ударе по базам США в Южной Корее и по континентальной части Америки.
"В случае нашего супермощного упреждающего удара будут полностью уничтожены не только вооруженные силы американских империалистов в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть США. Они превратятся в пепел", говорится в издании.
Как сообщал MIGnews.com.ua, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что правительство Северной Кореи должно постараться воздержаться от провокационных и агрессивных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.