КНДР грозится "превратить в пепел" военные базы США и часть континента

MIGnews.com.ua

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность включения Северной Кореи в список стран-спонсоров терроризма, чтобы таким образом склонить их к мирному поведению, передает Reuters .

"Мы пересматриваем статус Северной Кореи как с точки зрения государства-спонсора терроризма, так и в плане других способов, которые мы можем задействовать для давления на режим Пхеньяна, чтобы заставить их восстановить взаимодействие с нами", - отметил Тиллерсон.

В свою очередь в Государственном департаменте сообщили, что взаимодействие между США и КНДР уже будет переведено в иную плоскость и предусматривает "другую основу, чем переговоры, которые проводились в прошлом".

В Северной Корее отреагировали на заявление американских политиков и предупредили США о "супермощном предупредительном ударе".

В частности, в центральном печатном СМИ КНДР опубликовали предупреждение о превентивном ядерном ударе по базам США в Южной Корее и по континентальной части Америки.

"В случае нашего супермощного упреждающего удара будут полностью уничтожены не только вооруженные силы американских империалистов в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть США. Они превратятся в пепел", говорится в издании.