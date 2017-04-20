Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"

MIGnews.com.ua

Политическая партия "За життя" имеет огромное количество симпатиков, которые поддерживают политсилу. За счет этого она и существует. Об этом заявил директор Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин, комментируя результаты социологического опроса, проведенного экспертами компании Z&B Global в эфире телеканала NewsOne .

Согласно обнародованному рейтингу, партия "За життя" набрала 8,5% поддержки и расположилась на третьей строчке.

"Результаты партии "За життя" - политический феномен. Ведь рейтинг политсилы немного выше Оппозиционного блока, но если их сравнивать, то это совершенно разные партии. Оппоблок - бывшая Партия регионов, которая изменила свою структуру, региональные отделения, людей, на которых она опирается. При этом она не ведет заметной деятельности, вкладываются ресурсы, чтобы потом это дало результат на выборах. Партия "За життя" оперирует только в публичном поле, ресурсов на поддержание структуры не затрачивает, есть сугубо симпатики, а не члены партии. Это поиск чего-то нового", - указал он.

По его словам, среди лидеров также оказались партии-мастодонты, рейтинг которых олицетворяет рейтинг их лидеров.