ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"
20.04.2017 15:06

Эксклюзив  Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"  Видеорепортаж

Политическая партия "За життя" имеет огромное количество симпатиков, которые поддерживают политсилу. За счет этого она и существует. Об этом заявил директор Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин, комментируя результаты социологического опроса, проведенного экспертами компании Z&B Global в эфире телеканала NewsOne.

Согласно обнародованному рейтингу, партия "За життя" набрала 8,5% поддержки и расположилась на третьей строчке.

"Результаты партии "За життя" - политический феномен. Ведь рейтинг политсилы немного выше Оппозиционного блока, но если их сравнивать, то это совершенно разные партии. Оппоблок - бывшая Партия регионов, которая изменила свою структуру, региональные отделения, людей, на которых она опирается. При этом она не ведет заметной деятельности, вкладываются ресурсы, чтобы потом это дало результат на выборах. Партия "За життя" оперирует только в публичном поле, ресурсов на поддержание структуры не затрачивает, есть сугубо симпатики, а не члены партии. Это поиск чего-то нового", - указал он.

По его словам, среди лидеров также оказались партии-мастодонты, рейтинг которых олицетворяет рейтинг их лидеров.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что работа Кабинета министров под руководством премьера Владимира Гройсмана – это продолжение бездарной политики предыдущего правительства.

Теги материала: партия, опрос, рейтинг, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Турции отказались аннулировать итоги референдума
Важное
В Турции отказались аннулировать итоги референдума
Порошенко с нетерпением ждет решения Гаагского суда
Важное
Порошенко с нетерпением ждет решения Гаагского суда  Видеорепортаж
Порошенко похвастался украинской армией в Лондоне
Важное
Порошенко похвастался украинской армией в Лондоне  Видеорепортаж
Журналисты подсмотрели за Гонтаревой в аэропорту на пути в США (видео)
Важное
Эксклюзив  Журналисты подсмотрели за Гонтаревой в аэропорту на пути в США (видео)  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны
Важное
Эксклюзив  Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны  Видеорепортаж
Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить
Важное
Эксклюзив  Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017
Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"
Эксклюзив  Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"  Видеорепортаж
20.04.2017
Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад
Эксклюзив  Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад  Видеорепортаж
19.04.2017
Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями
Эксклюзив  Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями  Видеорепортаж
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика