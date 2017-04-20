Порошенко не сомневается в поддержке Трампа в вопросе аннексии Крыма

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, президент Петр Порошенко заявил, что правительство Соединенных Штатов Америки никогда не признает аннексию Крыма - ни при нынешнем президенте Дональде Трампе, ни при каком-либо другом. Данную информацию обнародовал пресс-центр украинского президента.

"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает законной аннексию Крыма", - заявил Порошенко в интервью американскому телеканалу Sky News.

Президент аргументировал свою уверенность тем, что согласно Будапештскому меморандуму, США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также Порошенко подчеркнул, что длительное время две американские партии - Демократическая и Республиканская - оказывали поддержку Украине.

"Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - говорит Порошенко.

Вдобавок украинский президент напомнил, что у него состоялся ряд телефонных разговоров с президентом США Трампом, встреча с вице-президентом Майком Пенсом, разговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Есть четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", - сказал Порошенко.